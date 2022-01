Lobotka al top | svelati i segreti della sua alimentazione

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’operato di Luciano Spalletti ha sicuramente esaltato le caratteristiche di Stanislav, che con Gennaro Gattuso ha sicuramente vissuto mesi non proprio indimenticabilisua esperienza al Napoli. Lo slovacco in questi mesi ha ritrovato la sua forma fisica ideale – sottolinea Il Mattino – ,merito di tantissimo lavoro atletico, ma anche di una enorme forza di volontà.Napoli (Imago)Nello staff del tecnico azzurro – si legge -, oltre al preparatore Sinatti, c’è anche il nutrizionista Rufolo che non ama essere un generale di ferro. Le sue non sono diete durissime, anzi. Una pizza a settimana per tutti e massima libertà, purché ci sia il controllo. Il segreto? Estratti di frutta e alimenti in grado di far recuperare in fretta le energie tra una gara e l’altra. Cosìè tornato a brillare ...

