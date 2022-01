LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 2-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: il canadese servirà per il set, problemi per Rafa (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Nadal, 3-5. Rafa tiene il servizio, ora Shapovalov serve per il set. 40-15 Altro serve and volley per Nadal. 30-15 Palla corta di Rafa, Shapovalov ci arriva ma il suo recupero è lungo. 15-15 Gran scambio, chiuso da Nadal con la volée in recupero. 0-15 Rovescio di Shapovalov che spiazza il maiorchino. Sembra che Nadal stia pagando il gran caldo di Melbourne: ha chiesto anche l’asciugamano ghiacciato nel cambio campo. GAME Shapovalov, 2-5. Scappa via la risposta bloccata di Nadal. 40-30 Buona risposta di Rafa, che poi tira fuori dal cilindro un gran dritto. 40-15 Buona prima di servizio del ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 3-5.tiene il servizio, oraserve per il set. 40-15 Altro serve and volley per. 30-15 Palla corta dici arriva ma il suo recupero è lungo. 15-15 Gran scambio, chiuso dacon la volée in recupero. 0-15 Rovescio diche spiazza il maiorchino. Sembra chestia pagando il gran caldo di Melbourne: ha chiesto anche l’asciugamano ghiacciato nel cambio campo. GAME, 2-5. Scappa via la risposta bloccata di. 40-30 Buona risposta di, che poi tira fuori dal cilindro un gran dritto. 40-15 Buona prima di servizio del ...

