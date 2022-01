Incidenti domestici: i guasti elettrici più pericolosi in casa (Di martedì 25 gennaio 2022) Le nostre case sono potenzialmente esposte a una vasta gamma di rischi che hanno a che fare con la sicurezza elettrica. Si tratta, comunque, di rischi che si possono ridurre o annullare con una buona dose di consapevolezza e con l’adozione delle giuste precauzioni, possibilmente consigliate da un elettricista che abbia la necessaria esperienza nel settore. È importante, per esempio, essere consci di quanto sia fondamentale poter contare su un quadro elettrico di alta qualità e che rispetti gli standard di sicurezza previsti dalle norme in vigore. I pericoli con cui si può avere a che fare derivano, tra l’altro, dal surriscaldamento dei cavi o dei fili, dalla presenza di prolunghe o da un apparecchio sfilacciato. I problemi del quadro elettrico Se il quadro elettrico non funziona come dovrebbe, crescono le probabilità di dover fare i conti con conseguenze anche ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 25 gennaio 2022) Le nostre case sono potenzialmente esposte a una vasta gamma di rischi che hanno a che fare con la sicurezza elettrica. Si tratta, comunque, di rischi che si possono ridurre o annullare con una buona dose di consapevolezza e con l’adozione delle giuste precauzioni, possibilmente consigliate da unsta che abbia la necessaria esperienza nel settore. È importante, per esempio, essere consci di quanto sia fondamentale poter contare su un quadro elettrico di alta qualità e che rispetti gli standard di sicurezza previsti dalle norme in vigore. I pericoli con cui si può avere a che fare derivano, tra l’altro, dal surriscaldamento dei cavi o dei fili, dalla presenza di prolunghe o da un apparecchio sfilacciato. I problemi del quadro elettrico Se il quadro elettrico non funziona come dovrebbe, crescono le probabilità di dover fare i conti con conseguenze anche ...

Advertising

Unomattina : Assicurazione obbligatoria @inail_gov contro gli incidenti domestici. Ne parliamo con Patrizia Clemente, dirtigente… - Unomattina : Parliamo ora della assicurazione obbligatoria inail contro gli incidenti domestici.Riguarda tutte le persone dai 18… - vanabeau : @grandesso63 @MarcoBuffa3 Sai che ogni anno in Italia succedono 4 milioni di incidenti domestici di cui 8000 fatali… - Fabio68017588 : @gloriaparveth @fantazita @aranciaverde Le morti sul lavoro, come per incidenti stradali o domestici sono una trage… - joecalzino : @PBerizzi in Italia ci sono 1500 morti sul lavoro/anno e 8000 morti per incidenti domestici/anno. Vittime della str… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti domestici Assicurazione obbligatoria contro infortuni domestici per casalinghi Per gli incidenti domestici che causino la morte dell'assicurato, viene corrisposta ai superstiti aventi diritto, una rendita mensile, la quale viene calcolata con gli stessi criteri della pensione d'...

Assicurazione casalinghe Certo, questo non pregiudica la possibilità di sottoscrivere un'ulteriore polizza infortuni per gli incidenti domestici con una assicurazione privata; in tal caso si avrà diritto a un doppio ...

Incidenti domestici: i guasti elettrici più pericolosi in casa La Prima Pagina Uomo trovato morto carbonizzato: Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è stato scoperto all'interno della sua abitazione il corpo carbonizzato di un 65enne. A ...

Abolire gli incidenti, non l'alternanza La morte del giovane Lorenzo Parelli non può ridursi alla solita divisione all’italiana tra fautori dell’alternanza scuola-lavoro e chi vorrebbe, invece, abolirla. Pensare di risolvere il problema deg ...

Per gliche causino la morte dell'assicurato, viene corrisposta ai superstiti aventi diritto, una rendita mensile, la quale viene calcolata con gli stessi criteri della pensione d'...Certo, questo non pregiudica la possibilità di sottoscrivere un'ulteriore polizza infortuni per glicon una assicurazione privata; in tal caso si avrà diritto a un doppio ...Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è stato scoperto all'interno della sua abitazione il corpo carbonizzato di un 65enne. A ...La morte del giovane Lorenzo Parelli non può ridursi alla solita divisione all’italiana tra fautori dell’alternanza scuola-lavoro e chi vorrebbe, invece, abolirla. Pensare di risolvere il problema deg ...