In Baviera tornano i tifosi | 10mila spettatori per il Bayern

Parziale riapertura in Baviera, Stato che si trova nel sud-est della Germania: i tifosi potranno tornare allo stadio, seppur ancora in numero ridotto. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, i club della Bundesliga e delle leghe inferiori potranno accogliere il 25% della capienza degli impianti in Baviera dal 27 gennaio. Il governo statale ha

