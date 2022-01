I test del tampone fai-da-te? «Non sono attendibili, sbagliati due risultati su tre» (Di martedì 25 gennaio 2022) I test del tampone fai-da-te molto in voga in questi tempi di file infinite in farmacia non sono attendibili. Quei test che si vendono nelle tabaccherie e nei supermercati sbagliano spesso il risultato sbagliato. Soprattutto quando l’esito è negativo. E questo anche a causa degli errori nell’utilizzo del test. «Ci sono stati mutuati – spiega oggi al Messaggero il dottor Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg Lazio – che a fronte di una sintomatologia riconducibile al Covid, febbre o raffreddore, o anche senza soffrire di nulla e dunque a mero scopo di controllo, hanno svolto il tampone a casa da soli risultando negativi quando invece erano positivi». Gli errori ammontano al 66%. Questo perché l’analisi non viene eseguita in modo ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Idelfai-da-te molto in voga in questi tempi di file infinite in farmacia non. Queiche si vendono nelle tabaccherie e nei supermercati sbagliano spesso il risultato sbagliato. Soprattutto quando l’esito è negativo. E questo anche a causa degli errori nell’utilizzo del. «Cistati mutuati – spiega oggi al Messaggero il dottor Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg Lazio – che a fronte di una sintomatologia riconducibile al Covid, febbre o raffreddore, o anche senza soffrire di nulla e dunque a mero scopo di controllo, hanno svolto ila casa da soli risultando negativi quando invece erano positivi». Gli errori ammontano al 66%. Questo perché l’analisi non viene eseguita in modo ...

Advertising

SimoneRidolfi_ : Neuralink, Elon Musk pronto ai test del chip nel cervello umano - infoitsalute : I test del tampone fai-da-te? «Non sono attendibili, sbagliati due risultati su tre» - Socratico_ : RT @Uni91070952: GAVI, WEF, Gates, OMS parlano apertamente del virus Marburg (febbre emorragica) come prossima pandemia E la Soligenix, i… - spacexitalia : Stanotte #SpaceX ha eseguito un piccolo test del sistema di Starship Quick Disconnect. ?? #starship #elonmusk… - GraziaMazzi : Sei in Forma o in Sovrappeso? Clicca qui, fai il test del BMI Gratis! -