Gli agenti di Osimhen ricorrono al Coni contro il Napoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli intermediari che hanno seguito l’operazione che ha portato Victor Osimhen al Napoli hanno presentato un ricorso al Coni contro il club partenopeo. “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento agenti Sportivi del Coni, dalla società Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in persona del legale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli intermediari che hanno seguito l’operazione che ha portato Victoralhanno presentato un ricorso alil club partenopeo. “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del RegolamentoSportivi del, dalla società Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in persona del legale L'articolo

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, spostato a domani l'incontro con gli agenti di #Lazetic per definire l'operazione della punta classe 2004… - AntoVitiello : ?? #Milan, previsto in giornata l'incontro con gli agenti di Marko #Lazetic per definire l'operazione. Alla Stella R… - marcoconterio : ?? ?? Gli agenti di Alvaro #Morata sono a Milano. Incontro in vista con la #Juventus per Juabma Lopez e Marco Busiel… - cuoreinteristaa : RT @raffaelecaru: ????????Gli agenti di #Gosens sono a Milano. Si aspetta l'ok finale dell'Atalanta per definire il contratto con l'Inter. La… - ferraiolia : RT @raffaelecaru: ????????Gli agenti di #Gosens sono a Milano. Si aspetta l'ok finale dell'Atalanta per definire il contratto con l'Inter. La… -