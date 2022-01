Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: è nato Francesco (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiocco blu in casa D’Alessio. Nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio è nato infatti l’ultimo figlio di Gigi D’Alessio, nato dalla sua relazione con la giovane compagna Denise Esposito (29 anni). L’artista 54enne, giudice del format canoro The Voice Senior (che ha visto trionfare nella seconda edizione Annibale Giannarelli, nel suo team), ha annunciato il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiocco blu in casa. Nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio èinfatti l’ultimo figlio didalla sua relazione con la giovane compagna Denise Esposito (29 anni). L’artista 54enne, giudice del format canoro The Voice Senior (che ha visto trionfare nella seconda edizione Annibale Giannarelli, nel suo team), ha annunciato il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

