GF Vip | il fuori programma in diretta con gli autori | tutti imbarazzati nella Casa

(Di martedì 25 gennaio 2022) E ancora una volta,nuovadel GF Vip 6, il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al centro della puntata. Ma forse ancora per poco perché lunedì 24 gennaio 2022, dopo l’ennesimo scontro fra i tre e le versioni dell’attore sull’ormai famoso amore libero Alfonso Signorini ha perso la pazienza. Anche lui, dopo gran parte del pubblico e dei vipponi, non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre di questa cosa. “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato lui dopo che, ancora una volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermosua posizione. Cioè quella di amare entrambe, ma in maniera diversa quindi una da moglie, l’altra da amica. GF Vip 6, colpo di ...

' Sennò non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto', ha tuonatodi sé dalla ...Delia vuole tenersene, anche se Belli la incolpa di aver fatto emergere lei la questione. ... Manuel Bortuzzo abbandona la casa del GFSi volta finalmente pagina e si passa al capitolo Manuel ...In vista di alcuni cambiamenti nel palinsesto Mediaset, a partire da Febbraio 2022 il Grande Fratello Vip 6 non verrà più trasmesso il lunedì e il venerdì sera, bensì il lunedì e il giovedì. A partire ...Dopo la nomination ricevuta da Jessica al GF Vip, Barù la scansa mentre lei lo provoca palesemente: ecco cosa è successo tra i due ...