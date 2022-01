Gestire le community WhatsApp sarà facilissimo (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono ancora delle novità da segnalare per le community WhatsApp. Per quanto la funzione non sia ancora stata ufficializzata nel servizio di messaggistica, una nuova beta Android ci svela nuovi dettagli su cosa ci attende, di certo, nel corso del 2022. la schermata di inizio articolo è stata pubblicata sul blog di WABetaInfo e si riferisce alla release di test 2.22.4.1 presente sul Play Store. Le community WhatsApp non saranno altro che aggregatori di gruppi accumunati da uno stesso tema di riferimento. Ad esempio, una community potrebbe nascere come unione di gruppi relativi a più classi di uno stesso istituto scolastico. Trattandosi di chat collettive accomunate dalle stesse esigenze informative e comunicative, queste potrebbero rientrare nella stessa comunità per una più rapida ed efficace ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono ancora delle novità da segnalare per le. Per quanto la funzione non sia ancora stata ufficializzata nel servizio di messaggistica, una nuova beta Android ci svela nuovi dettagli su cosa ci attende, di certo, nel corso del 2022. la schermata di inizio articolo è stata pubblicata sul blog di WABetaInfo e si riferisce alla release di test 2.22.4.1 presente sul Play Store. Lenon saranno altro che aggregatori di gruppi accumunati da uno stesso tema di riferimento. Ad esempio, unapotrebbe nascere come unione di gruppi relativi a più classi di uno stesso istituto scolastico. Trattandosi di chat collettive accomunate dalle stesse esigenze informative e comunicative, queste potrebbero rientrare nella stessa comunità per una più rapida ed efficace ...

Gestire le community WhatsApp sarà facilissimo OptiMagazine