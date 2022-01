Francia, covid: 393 morti in 24 ore, record dell’ultima ondata (Di martedì 25 gennaio 2022) La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro-Stati, con l'incidenza più elevata, 3.733 casi per 100.000 abitanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) Laè attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro-Stati, con l'incidenza più elevata, 3.733 casi per 100.000 abitanti L'articolo proviene da Firenze Post.

