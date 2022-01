Eric Clapton sui vaccini | “Messaggi subliminali hanno generato un’ipnosi di massa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)ed i, un binomio che sta facendo discutere da tempo per le affermazioni del musicista in merito alla campagna di somministrazione del siero contro il Covid. Il chitarrista ha rilasciato una nuova intervista al canale You Tube di Real Music Observer, nella quale sostiene che i vaccinati siano stati vittima di: “Ho visto un sacco di piccoli video su YouTube, pubblicità subliminale…Le notizie che girano in Inghilterra… erano a senso unico, ti dicevano di seguire gli ordini e obbedire.. Fonte Real Music Observer, ie la teoria dell’ipnosi diL’ex Cream rincara la dose aggiungendo inoltre che alla base di questa campagna “subliminale” ci sarebbe ...