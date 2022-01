Dl sostegni ter, Fondazione Inarcassa: "In arrivo nuova stretta sul superbonus" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "A poco più di un mese dal decreto antifrode, il governo introduce una nuova misura che modifica l'impianto normativo del superbonus. Con l'obiettivo di combattere le frodi fiscali, questa volta il governo interviene con una nuova stretta che riguarda la cessione del credito maturato per gli interventi realizzati nell'ambito del superbonus. Dalla versione del provvedimento entrato in Consiglio dei ministri, emerge che sarà possibile cedere una sola volta il credito spettante maturato e lo stesso varrà per l'opzione dello sconto in fattura. Non ci si rende conto che in questo modo si alimenta solo il caos normativo che provoca danni alla ripresa economica del settore edilizio, crea incertezze per i professionisti e frena le famiglie a intervenire sulla propria ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "A poco più di un mese dal decreto antifrode, il governo introduce unamisura che modifica l'impianto normativo del. Con l'obiettivo di combattere le frodi fiscali, questa volta il governo interviene con unache riguarda la cessione del credito maturato per gli interventi realizzati nell'ambito del. Dalla versione del provvedimento entrato in Consiglio dei ministri, emerge che sarà possibile cedere una sola volta il credito spettante maturato e lo stesso varrà per l'opzione dello sconto in fattura. Non ci si rende conto che in questo modo si alimenta solo il caos normativo che provoca danni alla ripresa economica del settore edilizio, crea incertezze per i professionisti e frena le famiglie a intervenire sulla propria ...

Advertising

TV7Benevento : Dl sostegni ter, Fondazione Inarcassa: 'In arrivo nuova stretta sul superbonus'... - Astoi_it : #ASTOI, #Aidit, #Assoviaggi, @FIAVET e #Maavi su #decreto sostegni ter: tanto tuonò che alla fine non piovve. Delus… - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: Con il Decreto Sostegni Ter sarebbe in arrivo una nuova stretta sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi @FondazioneA… - CitraroFrancitr : Bonus edilizi: il Sostegni ter blocca le cessioni multiple - IlConfalonieriF : @matteosalvinimi @LegaSalvini segnalo che l'articolo 26 dell'ipotizzato Decreto Sostegni ter significa suicidi col… -