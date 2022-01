Covid, l’Ue chiede una stretta sui viaggi per i non vaccinati: «Test e quarantena nelle zone ad alto rischio» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Consiglio Ue chiede agli Stati membri di mettere in campo limitazioni ai viaggi per i non vaccinati nelle zone ad alto rischio Covid. «Gli Stati membri dovrebbero in particolare scoraggiare tutti i viaggi non essenziali e richiedere alle persone che arrivano da queste aree, e che non sono in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione, di sottoporsi a un Test prima della partenza e alla quarantena dopo l’arrivo», si legge in una nota. «Alcune eccezioni a queste misure dovrebbero applicarsi ai viaggiatori con un ruolo o un bisogno essenziale, ai pendolari transfrontalieri e ai bambini sotto i 12 anni». Oggi, 25 gennaio, il Consiglio Ue ha adottato una ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Consiglio Ueagli Stati membri di mettere in campo limitazioni aiper i nonad. «Gli Stati membri dovrebbero in particolare scoraggiare tutti inon essenziali e rire alle persone che arrivano da queste aree, e che non sono in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione, di sottoporsi a unprima della partenza e alladopo l’arrivo», si legge in una nota. «Alcune eccezioni a queste misure dovrebbero applicarsi aiatori con un ruolo o un bisogno essenziale, ai pendolari transfrontalieri e ai bambini sotto i 12 anni». Oggi, 25 gennaio, il Consiglio Ue ha adottato una ...

Agenzia_Ansa : Covid: l'Ue chiede l'addio alle mappe di contagio, vale il pass. 'I certificati vaccinali siano validi nell'Ue per… - ItalyinEU : Consiglio affari generali #CAG a #Bruxelles. Per l’ ???? il Sottosegretario @amendolaenzo In agenda: ??Priorità pres… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - ilfoglio_it : Regole più chiare e uniformi, a partire dal green pass. L'Ue prova a semplificare il groviglio di norme intorno al… - MaeyCat : RT @vitalbaa: Dal 1° febbraio il certificato Covid UE durerà 9 mesi. Dal 1° febbraio il certificato Covid italiano durerà 6 mesi. I turis… -