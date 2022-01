“Con lei mi serve tempo”. GF Vip, Barù a sorpresa sulla concorrente. “Vediamo se si dà una mossa” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ai telespettatori del Grande Fratello Vip non è passato inosservato il rapporto che si sta creando nella Casa tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè. Una complicità che è nata la sera di Capodanno e che con il passare dei giorni non è stata un episodio isolato. Qualche giorno fa in veranda Manila Nazzaro, Barù Gaetani, Jessica Selassiè, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri parlavano della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e tutti erano convinti che i due avevano accelerato i tempi. La discussione poi si è spostata proprio su Barù e Jessica Selassiè e Manila Nazzato coglie l’occasione per spiegare che l’atteggiamento del nipote di Costantino della Gherardesca sia troppo cauto. Riferendosi proprio al suo rapporto con la principessa, Manila Nazzaro dice: “Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ai telespettatori del Grande Fratello Vip non è passato inosservato il rapporto che si sta creando nella Casa traGaetani e Jessica Selassiè. Una complicità che è nata la sera di Capodanno e che con il passare dei giorni non è stata un episodio isolato. Qualche giorno fa in veranda Manila Nazzaro,Gaetani, Jessica Selassiè, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri parlavano della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e tutti erano convinti che i due avevano accelerato i tempi. La discussione poi si è spostata proprio sue Jessica Selassiè e Manila Nazzato coglie l’occasione per spiegare che l’atteggiamento del nipote di Costantino della Gherardesca sia troppo cauto. Riferendosi proprio al suo rapporto con la principessa, Manila Nazzaro dice: “Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata”. ...

