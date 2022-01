Ciro Ferrara: “Amir Rrahmani è un signor calciatore, grande lavoro di Spalletti” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ciro Ferrara: “Il Napoli deve crederci fino alla fine”. L’ex calciatore del Napoli, Ciro Ferrara, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 25 gennaio 2022): “Il Napoli deve crederci fino alla fine”. L’exdel Napoli,, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ale_fe_ciro : Vigili urbani obiettori di coscienza, ma stiamo scherzando?! Ferrara, vigile urbano non vuole usare le armi: trasf… - Faber1958 : @mirkonicolino Come direbbe Ciro Ferrara : fallo da rigore ma non intenzionale quindi giusto non darlo ,come il mani in area di mertens - CroAbruzzesi : Speciale: Ciro Ferrara presenta il libro 'Ho visto Diego e dico 'o vero'. - news24_inter : #Ferrara avvisa l'#Inter ?? - anto_xxv : Che poi comunque Ciro Ferrara non dovrebbe parlare del legame di Lorenzo con la città eh -