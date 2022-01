Calcio: Vezzali a Figc 'mi adopero per aprire tavolo tecnico' (Di martedì 25 gennaio 2022) Un tavolo tecnico per aprire un confronto esteso a tutte le componenti. Il sottosegretario allo sport, Valentino Vezzali, ha accolto "con favore la proposta" della Figc di aprire un confronto per fare ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Unperun confronto esteso a tutte le componenti. Il sottosegretario allo sport, Valentino, ha accolto "con favore la proposta" delladiun confronto per fare ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Vezzali a Gravina, 'condivido preoccupazioni, serve confronto allargato'... - glooit : Calcio: Vezzali a Figc 'mi adopero per aprire tavolo tecnico' leggi su Gloo - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Gravina scrive alla Vezzali: «Servono i ristori per il mondo del calcio» - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Gravina scrive alla Vezzali: «Servono i ristori per il mondo del calcio» - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Gravina scrive alla Vezzali: «Servono i ristori per il mondo del calcio» -