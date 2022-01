Beppe Convertini confessa la sua passione, la notizia spiazza i fan: “Una giornata in barca” (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultimo post di Beppe Convertini lo immortala in uno scatto a pieni denti, ecco cosa stava facendo. Beppe Convertini è considerato un uomo dalle mille sfaccettature e altrettanti doti e… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultimo post dilo immortala in uno scatto a pieni denti, ecco cosa stava facendo.è considerato un uomo dalle mille sfaccettature e altrettanti doti e… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Profilo3Marco : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - PuddinSkippyy : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - Dansai75 : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - elianna153 : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - GDemola : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… -