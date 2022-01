Afghanistan, la campagna #Una sola squadra per aiutare donne e calciatrici (Di martedì 25 gennaio 2022) Con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #Una sola squadra, Cospe chiede sostegno. Ong internazionale impegnata dal 2008 in Afghanistan nell’aiuto alle donne, alle persone Lgbtq+, agli attivisti per i diritti umani (giornalisti, avvocati, insegnanti, studenti), invita tutti ad attivarsi con una donazione chiamando da rete fissa o inviando un sms solidale al numero 45583 dal 24 gennaio al 13 febbraio, per supportare progetti e iniziative. Due i programmi portati avanti a fianco della popolazione afghana finora. Uno è il progetto “Vite preziose“, che ha creato due centri di assistenza legale e socio-psicologica a Kabul e Herat per donne e ragazze vittime di violenza e ha rafforzato le iniziative della “casa protetta” di Kabul, che ha ospitato più di 100 ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Con ladi sensibilizzazione e raccolta fondi, Cospe chiede sostegno. Ong internazionale impegnata dal 2008 innell’aiuto alle, alle persone Lgbtq+, agli attivisti per i diritti umani (giornalisti, avvocati, insegnanti, studenti), invita tutti ad attivarsi con una donazione chiamando da rete fissa o inviando un sms solidale al numero 45583 dal 24 gennaio al 13 febbraio, per supportare progetti e iniziative. Due i programmi portati avanti a fianco della popolazione afghana finora. Uno è il progetto “Vite preziose“, che ha creato due centri di assistenza legale e socio-psicologica a Kabul e Herat pere ragazze vittime di violenza e ha rafforzato le iniziative della “casa protetta” di Kabul, che ha ospitato più di 100 ...

