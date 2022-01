Web Side Story: da oggi su RaiPlay la terza stagione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Web Side Story - Quando la Rete fa la Storia, la docu-serie prodotta da Rai per il Sociale, arriva oggi su RaiPlay con i 12 episodi della terza stagione. Torna oggi su RaiPlay, con la terza stagione, Web Side Story, la docu-serie prodotta da Rai Per il Sociale e dedicata alla divulgazione della cultura sul e del web. Dopo la pubblicazione in anteprima di quattro episodi, la nuova stagione approda sulla piattaforma streaming della RAI, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Educazione. Di cosa parleranno i nuovi episodi di Web Side Story - Quando la Rete fa la Storia? C'è la campagna ambientalista di Greenpeace contro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) Web- Quando la Rete fa la Storia, la docu-serie prodotta da Rai per il Sociale, arrivasucon i 12 episodi della. Tornasu, con la, Web, la docu-serie prodotta da Rai Per il Sociale e dedicata alla divulgazione della cultura sul e del web. Dopo la pubblicazione in anteprima di quattro episodi, la nuovaapproda sulla piattaforma streaming della RAI, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Educazione. Di cosa parleranno i nuovi episodi di Web- Quando la Rete fa la Storia? C'è la campagna ambientalista di Greenpeace contro ...

