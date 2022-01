Vieri critico su Balotelli: “E’ sempre in sovrappeso e non giocava neanche in Serie B” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non capisco questa scelta. Spero di ricredermi, ma al momento vedo tantissimi calciatori più meritevoli della maglia azzurra. Ho seguito molto Balotelli nella stagione passata e non era neanche un atleta… sempre in sovrappeso, non giocava neanche in Serie B”. Durante la Bobo Tv su Twitch, Christian Vieri ha parlato della convocazione di Mario Balotelli in Nazionale per lo stage, dimostrandosi molto critico con questa scelta di Mancini: “Non si allenava nemmeno bene e non si muoveva. Balo ha un bel tiro, ora lo vedo dimagrito, ma non basta. Non ce l’ho con lui, ma bisogna meritarsi l’Italia”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non capisco questa scelta. Spero di ricredermi, ma al momento vedo tantissimi calciatori più meritevoli della maglia azzurra. Ho seguito moltonella stagione passata e non eraun atleta…in, noninB”. Durante la Bobo Tv su Twitch, Christianha parlato della convocazione di Marioin Nazionale per lo stage, dimostrandosi moltocon questa scelta di Mancini: “Non si allenava nemmeno bene e non si muoveva. Balo ha un bel tiro, ora lo vedo dimagrito, ma non basta. Non ce l’ho con lui, ma bisogna meritarsi l’Italia”. SportFace.

