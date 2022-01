VIDEO Daniil Medvedev, problemi alla schiena agli Australian Open: chiama medical time-out, massaggiato in campo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Daniil Medvedev ha sudato per avere la meglio su Maxime Cressy negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il russo ha sofferto il micidiale serve & volley dello statunitense, rischiando di essere trascinato al quinto set. Dopo aver vinto nettamente la prima frazione, il numero 2 al mondo ha portato a casa il secondo parziale al tie-break, ma l’americano ha reagito e ha accorciato le distanze. Cressy si è trovato costretto ad annullare una svariata serie di palle break nel quarto set, salvo poi capitolare e cedere con l’onore delle armi. Australian Open 2022, Jannik Sinner domina De Minaur e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti! Daniil Medvedev ha però avuto dei problemi alla schiena nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha sudato per avere la meglio su Maxime Cressy negli ottavi di finale degli2022. Il russo ha sofferto il micidiale serve & volley dello statunitense, rischiando di essere trascinato al quinto set. Dopo aver vinto nettamente la prima frazione, il numero 2 al mondo ha portato a casa il secondo parziale al tie-break, ma l’americano ha reagito e ha accorciato le distanze. Cressy si è trovato costretto ad annullare una svariata serie di palle break nel quarto set, salvo poi capitolare e cedere con l’onore delle armi.2022, Jannik Sinner domina De Minaur e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti!ha però avuto deinel ...

