Un mistero alieno sta facendo il giro del web: che cos'è Tabby's Star? (Di lunedì 24 gennaio 2022) La strana luminosità di questa stella è al centro di molte teorie. Una delle tante è proprio da attribuire alla natura aliena. Dalla Nasa arrivano nuovi particolari sulla sua natura misteriosa. Il mistero della stella Tabby – Computermagazine.itScoperta per la prima volta da Tabetha Boyajian, la famosa stella che negli ultimi mesi sta facendo parlare tanto si sé deve il suo nome proprio all'astronoma. Il vero nome della stella è KIC 8462852, nota a tutti gli appassionati con il nome di "Stella di Tabby". La Nasa ha trasmesso alcuni particolari che possono alimentare il mistero intorno alla vicenda che, nel frattempo, ha spopolato sui social. Proprio su Twitter sono milioni i tag che cercano di accendere i riflettori sulla vicenda. Nonostante tutte le diverse teorie, non siamo in grado di fornire una spiegazione scientifica alle ...

