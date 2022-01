Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 12:10 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale si terrà senza intese tra i partiti primo scrutinio per l’elezione del capo dello stato previsto per oggi alle 15 oggi Letta vedrà Salvini intanto rilancio draghi sull’ipotesi Mattarella bis mentre regione alcun Movimento 5 Stelle sul fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi Conte frena su draghi auspicando continuità dell’azione di governo nel centro-destra non c’è accordo su un candidato dopo la rinuncia di Berlusconi Letta Conte propongono un tavolo per arrivare un candidato condiviso tra martedì e mercoledì Giovedì primo voto a maggioranza assoluta Cambiamo argomento il governo americano ha diramato un avviso ai propri concittadini consigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l’evacuazione delle famiglie di diplomatici del personale non necessario distanza Kiev in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale si terrà senza intese tra i partiti primo scrutinio per l’elezione del capo dello stato previsto per oggi alle 15 oggi Letta vedrà Salvini intanto rilancio draghi sull’ipotesi Mattarella bis mentre regione alcun Movimento 5 Stelle sul fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi Conte frena su draghi auspicando continuità dell’azione di governo nel centro-destra non c’è accordo su un candidato dopo la rinuncia di Berlusconi Letta Conte propongono un tavolo per arrivare un candidato condiviso tra martedì e mercoledì Giovedì primo voto a maggioranza assoluta Cambiamo argomento il governo americano ha diramato un avviso ai propri concittadini consigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l’evacuazione delle famiglie di diplomatici del personale non necessario distanza Kiev in ...

