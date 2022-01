Syberia: The World Before, annunciata la data di uscita (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo il rinvio annunciato ormai più di un mese fa, il publisher Microids ha annunciato ufficialemente la nuova data di uscita per Syberia: The World Before, quarto capitolo della serie di avventure grafiche ideata da Benoit Sokal Dopo la pubblicazione del terzo capitolo nel 2017, pare ormai che Microids sia intenzionata a continuare a pubblicare nuovi capitoli delle avventure di Kate Walker. Uscito originariamente infatti nel 2002, Syberia è un’avventura grafica ideata dal celebre fumettista belga Benoit Sokal, ed ha appassionato un gran numero di videogiocatori per le ambientazioni e per la narrazione molto peculiari. I fan quindi erano in attesa di questo nuovo quarto capitolo: dopo l’annuncio del rinvio di più di un mese fa, e dopo la pubblicazione del trailer di lancio, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo il rinvio annunciato ormai più di un mese fa, il publisher Microids ha annunciato ufficialemente la nuovadiper: The, quarto capitolo della serie di avventure grafiche ideata da Benoit Sokal Dopo la pubblicazione del terzo capitolo nel 2017, pare ormai che Microids sia intenzionata a continuare a pubblicare nuovi capitoli delle avventure di Kate Walker. Uscito originariamente infatti nel 2002,è un’avventura grafica ideata dal celebre fumettista belga Benoit Sokal, ed ha appassionato un gran numero di videogiocatori per le ambientazioni e per la narrazione molto peculiari. I fan quindi erano in attesa di questo nuovo quarto capitolo: dopo l’annuncio del rinvio di più di un mese fa, e dopo la pubblicazione del trailer di lancio, ...

