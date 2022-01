Sinner batte De Minaur e vola nei quarti agli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding, ha liquidato agli ottavi per 7-6(3) 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di partita, l'Australiano Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding. Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso nella sua prima semifinale Slam contro il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking e del seeding, che ha piegato lo statunitense Taylor Fritz, n.22 Atp e 20esima testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6 6-4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Jannikapproda neidi finale degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding, ha liquidatoottavi per 7-6(3) 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di partita, l'o Alex De, n.42 del ranking e 32 del seeding. Mercoledìsi giocherà l'ingresso nella sua prima semifinale Slam contro il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking e del seeding, che ha piegato lo statunitense Taylor Fritz, n.22 Atp e 20esima testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6 6-4 ...

Advertising

Coninews : CHE FORZA JANNIK! ???? A Melbourne @janniksin batte il beniamino di casa Alex De Minaur 7-6 6-3 6-4 e stacca il pass… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - Gazzetta_it : Australian Open, #Sinner batte De Minaur, è ai #quarti di finale come #Berrettini - MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti di finale degli… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sinner batte De Minaur e vola nei quarti agli Australian Open -… -