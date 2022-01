Salvini tratta con Draghi | ma ha un problema con Berlusconi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’incontro che doveva essere risolutivo è servito a metà. O magari è servito, ma non è bastato. Almeno stando al resoconto che Matteone offre a Enrico Letta, e che fa arrivare alle diplomazie degli altri partiti attraverso i suoi colonnelli. E così il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, ragguagliato dal capo a ora di pranzo sullo stato dell’arte delletive, arriva in Transatlantico e sbuffa: “? Fa il premier, e lì resta, almeno per ora”. Lo stesso Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e pontiere attivissimo, fa il segno del pollice verso ai pontieri del Pd che vanno a chiedergli lumi dopo: “Per ora restiamo fermi sulla rosa di nomi di centrodestra”. E del resto a tribolare le negoziazioni, tra, c’è anche l’ombra incombente del convitato di pietra: il ...

Advertising

cardella42 : RT @Libero_official: '#Quirinale, aggiungiamo il nome di #CarloNordio: difficile muovergli obiezioni'. #GiorgiaMeloni lancia l'ex magistrat… - sempremenoliber : #Salvini sta provando a fare la tratta delle vacche, vediamo se gli riuscirà… - msn_italia : Quirinale, si vota scheda bianca e si tratta sul nome. Incontro Letta-Salvini: 'Aperto il dialogo' - Ma_r_coo : @francesco088661 @FrancescoSaro Caro Francesco però il “caro” Salvini sta a braccetto già da diverso tempo con quel… - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: '#Quirinale, aggiungiamo il nome di #CarloNordio: difficile muovergli obiezioni'. #GiorgiaMeloni lancia l'ex magistrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini tratta

cartaccia o Belloni, sta di fatto che in serata, proprio mentre lo spoglio alla Camera sta per chiudersi arriva la nota diche porta tutti alla buonanotte: "Sto lavorando perch nelle prossime ...Sidi Carlo Nordio, ex magistrato e a lungo procuratore generale a Venezia. Maria Rosa Sessa ... Incontro Conte - Letta - Speranza Prima che Letta incontri, avrà luogo un altro vertice ...Il capo della Lega consiglia al premier di chiamare il Cav., mentre in Forza Italia chiudono all'ipotesi: "Né gli imprenditori né Gianni Letta ci convinceranno", dice Gasparri. "C'è un problema coi nu ...Oggi colloqui del Presidente del Consiglio con Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Sui contenuti degli incontri avuti c'è il massimo ...