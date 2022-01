Quirinale, si vota. Schede bianche e trattative, cosa sta accadendo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi il primo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Il canovaccio è ormai noto: se Draghi sale al Colle serve un esecutivo ‘politico’, anche se presumibilmente con la stessa architettura attuale. Se Draghi resta a palazzo Chigi, un politico di garanzia va invece insediato al Colle. Di garanzia per tutti, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ed è qui che nascono le difficoltà. Nessuno, al momento, può nemmeno escludere un bis di Mattarella, se non si trovasse una quadra e più della metà del parlamento glielo chiedesse espressamente. Si partirà con una valanga di Schede bianche mentre i partiti continuano a trattare, probabile che la situazione possa sbloccarsi fra la quarta e la settima votazione. Si parte con le Schede bianche In assenza d veri candidti “di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi il primo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Il canovaccio è ormai noto: se Draghi sale al Colle serve un esecutivo ‘politico’, anche se presumibilmente con la stessa architettura attuale. Se Draghi resta a palazzo Chigi, un politico di garanzia va invece insediato al Colle. Di garanzia per tutti, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ed è qui che nascono le difficoltà. Nessuno, al momento, può nemmeno escludere un bis di Mattarella, se non si trovasse una quadra e più della metà del parlamento glielo chiedesse espressamente. Si partirà con una valanga dimentre i partiti continuano a trattare, probabile che la situazione possa sbloccarsi fra la quarta e la settimazione. Si parte con leIn assenza d veri candidti “di ...

