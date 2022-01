Quirinale, oggi i partiti votano scheda bianca. Nessuno scopre le carte (ancora zero accordi) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Si apre la battaglia per il Quirinale, ma oggi i partiti spareranno a salve: scheda bianca (forse fino a giovedì), perché non ci sono accordi né sul nome per il Colle né sul premier (in caso Draghi volesse davvero fare il Presidente). Salvo sorprese, dunque, fintanto che centrodestra e centrosinistra non trovino la quadra, alle prime tre votazioni trionferà la scheda bianca. E’ dalla quarta chiama, quando basteranno (si fa per dire) 505 voti per eleggere il capo dello Stato, che i partiti scopriranno le carte. Quirinale, oggi alla prima chiama voteranno tutti scheda bianca In queste ore abbiamo letto di tutto – nomi mandati allo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Si apre la battaglia per il, maspareranno a salve:(forse fino a giovedì), perché non ci sononé sul nome per il Colle né sul premier (in caso Draghi volesse davvero fare il Presidente). Salvo sorprese, dunque, fintanto che centrodestra e centrosinistra non trovino la quadra, alle prime tre votazioni trionferà la. E’ dalla quarta chiama, quando basteranno (si fa per dire) 505 voti per eleggere il capo dello Stato, che iscopriranno lealla prima chiama voteranno tuttiIn queste ore abbiamo letto di tutto – nomi mandati allo ...

