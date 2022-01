Quirinale | fumata nera | vince la scheda bianca Un voto a Dino Zoff | Bruno Vespa e Amadeus

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - repubblica : Quirinale, fumata nera: 672 schede bianche, 36 voti a Maddalena, 16 a Mattarella, 9 a Cartabia - MediasetTgcom24 : Fumata nera per il Colle, valanga di schede bianche #Quirinale2022 #spoglio #Quirinale #fumatanera… - GustoH24 : Fumata nera per il Quirinale, 672 le schede bianche - News24_it : Quirinale, parte la corsa al Colle: fumata nera, alla Camera prevale la scheda bianca - Agenzia ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fumata

nera annunciata anche per la giornata di martedì 25 gennaio quando alle 15 alla Camera i ...ci ha parlato anche l'attuale premier Mario Draghi uscito allo scoperto per la corsa al. Un ...Non c'è ancora un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. Colloqui tra Draghi e i leader dei partiti. Faccia a faccia tra Salvini ed Enrico Letta: "Si è aperto un dialogo". Il segretario ...In un clima di grande confusione si è avviato il primo voto per l'elezione del presidente della Repubblica, ed è fumata nera con 672 schede bianche su 976 voti espressi. Non c' ...La giornata di oggi è stata fitta di incontri. Dal vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al vitalismo di Matteo ...