Quarta dose, tripla protezione contro casi gravi: studio Israele (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Quarta dose del vaccino contro il coronavirus per gli over 60 triplica la protezione contro le gravi complicanze dell'infezione. Lo afferma il ministero della Salute israeliano citando studi preliminari condotti da esperti di varie istituzioni accademiche e sanitarie. Le analisi sono state condotte su 400mila israeliani che hanno ricevuto una Quarta dose di vaccino contro il coronavirus e su 600mila che hanno ricevuto la terza dose. L'articolo proviene da Italia Sera.

