“Qual è la differenza fra anestesia spinale ed epidurale?” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Salve dottoressa, sono incinta ma manca ancora un po’ di tempo al parto. Ho un po’ di dubbi però riguardo l’anestesia: non riesco a capire Quale sia la differenza fra anestesia spinale ed epidurale? Potrebbe darmi un ragguaglio? La ringrazio molto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Salve dottoressa, sono incinta ma manca ancora un po’ di tempo al parto. Ho un po’ di dubbi però riguardo l’: non riesco a capiree sia lafraed? Potrebbe darmi un ragguaglio? La ringrazio molto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

ilpost : Qual è la differenza tra pandemia, epidemia ed endemia? E quali sono le previsioni per la COVID-19 di diventare end… - KLDguitaramp : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Dimmi qual'è la differenza tra speranza e attesa perché il mio cuore non lo sa Si taglia conti… - salam_zx : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Dimmi qual'è la differenza tra speranza e attesa perché il mio cuore non lo sa Si taglia conti… - 11silenttiger : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Dimmi qual'è la differenza tra speranza e attesa perché il mio cuore non lo sa Si taglia conti… - Adriana99548450 : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Dimmi qual'è la differenza tra speranza e attesa perché il mio cuore non lo sa Si taglia conti… -