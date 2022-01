Pnnr | più temporary management nella Pa con asse Italia-Uk di Confassociazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Lab) - Il Pnrr, tra le priorità necessarie al rilancio del sistema Paese, pone la modernizzazione della Pubblica amministrazione e il rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico. In un'intervista all'Adnkronos/LabMaurizio Quarta, chairman del Chapterno di IIM-Institute of Interim(associazione inglese deie interim manager) e vicepresidente di, illustra quali siano gli snodi fondamentali su cui lavorare. "Una delle implicazioni più immediate e dirette - spiega - riguarda certamente i meccanismi di ricerca e selezione del personale della Pa, che dovranno diventare più agili, snelli e veloci, ma anche verosimilmente più aperti a forme di collaborazione a tempo ...