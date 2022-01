OMS, dopo Omicron la pandemia dovrebbe concludersi (Di lunedì 24 gennaio 2022) La pandemia da Coronavirus sta arrivando alla sua fase finale. È questo quanto emerge dalle parole di Hans Kluge, il responsabile dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa. “La variante Omicron del coronavirus non è l’ultimo ceppo di cui sentiremo parlare. Molti Paesi stano uscendo dall’ultima ondata, con un’elevata percentuale di popolazione immunizzata, e stanno entrando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lada Coronavirus sta arrivando alla sua fase finale. È questo quanto emerge dalle parole di Hans Kluge, il responsabile dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa. “La variantedel coronavirus non è l’ultimo ceppo di cui sentiremo parlare. Molti Paesi stano uscendo dall’ultima ondata, con un’elevata percentuale di popolazione immunizzata, e stanno entrando L'articolo

