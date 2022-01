Monte dei Paschi, la procura generale di Milano chiede pene fino a 6 anni e 4 mesi per gli ex vertici (Di lunedì 24 gennaio 2022) È arrivato il momento della requisitoria per il processo d’appello davanti alla seconda corte d’appello di Milano il processo di secondo grado Mps sul caso derivati. La procura generale di Milano ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi per l’ex presidente di Monte Paschi di Siena Giuseppe Mussari, Nel processo in cui sono imputate 13 persone fisiche e tre società alla sbarra, il pg Gemma Gualdi ha chiesto la condanna a 6 anni per Antonio Vigni, ex direttore generale di Mps, e di 4 anni per Gian Luca Baldassarri, ex responsabile dell’area Finanza dell’istituto senese. Il pg ha chiesto la condanna di tutti, seppure con condanne inferiori rispetto al primo grado vista la prescrizione che si è abbattuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) È arrivato il momento della requisitoria per il processo d’appello davanti alla seconda corte d’appello diil processo di secondo grado Mps sul caso derivati. Ladiha chiesto la condanna a 6e 4per l’ex presidente didi Siena Giuseppe Mussari, Nel processo in cui sono imputate 13 persone fisiche e tre società alla sbarra, il pg Gemma Gualdi ha chiesto la condanna a 6per Antonio Vigni, ex direttoredi Mps, e di 4per Gian Luca Baldassarri, ex responsabile dell’area Finanza dell’istituto senese. Il pg ha chiesto la condanna di tutti, seppure con condanne inferiori rispetto al primo grado vista la prescrizione che si è abbattuta ...

