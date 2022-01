Matteo Berrettini su Jannik Sinner: “Rapporto bellissimo. Rivalità? Sana Competizione: supero i miei limiti” (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia si gode due tennisti ai quarti di finale degli Australian Open. Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno raggiunto il rilevante traguardo. Per la prima volta dopo 49 anni il Bel Paese può fare affidamento su due giocatori tra i migliori otto in un torneo dello Slam (non succedeva dal Roland Garros 1973 con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci). Un risultato degno di nota ottenuto dagli azzurri sul cemento outdoor di Melbourne e che testimonia l’eccellente momento del movimento tricolore. L’altoatesino, numero 10 al mondo, ha demolito l’australiano Alex de Minaur dopo aver regolato nell’ordine Joao Sousa, Brandon Nakashima e con sofferenza Taro Daniel. Il romano, numero 7 del ranking ATP, ha fatto fuori lo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo aver superato l’enorme scoglio rappresentato dall’altro iberico Carlos ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia si gode due tennisti ai quarti di finale degli Australian Open.hanno raggiunto il rilevante traguardo. Per la prima volta dopo 49 anni il Bel Paese può fare affidamento su due giocatori tra i migliori otto in un torneo dello Slam (non succedeva dal Roland Garros 1973 con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci). Un risultato degno di nota ottenuto dagli azzurri sul cemento outdoor di Melbourne e che testimonia l’eccellente momento del movimento tricolore. L’altoatesino, numero 10 al mondo, ha demolito l’australiano Alex de Minaur dopo aver regolato nell’ordine Joao Sousa, Brandon Nakashima e con sofferenza Taro Daniel. Il romano, numero 7 del ranking ATP, ha fatto fuori lo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo aver superato l’enorme scoglio rappresentato dall’altro iberico Carlos ...

