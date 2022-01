Lufthansa (e Msc) vuole sfruttare il “lavoro sporco” di Altavilla e comprarsi Ita (Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante il primo governo Conte, Lega e M5s decisero che a salvare Alitalia dovessero essere le Ferrovie dello Stato. La prima alleanza ferro-cielo della storia naufragò miseramente, allo stesso modo del governo giallo-verde. A tre anni di distanza ora è Msc, colosso dei mari e della croceristica, a manifestare interesse per rilevare la maggioranza di Ita, la compagnia che sostituito Alitalia – ma non si può dire perché per Bruxelles ci deve essere “discontinuità” – è la start up più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante il primo governo Conte, Lega e M5s decisero che a salvare Alitalia dovessero essere le Ferrovie dello Stato. La prima alleanza ferro-cielo della storia naufragò miseramente, allo stesso modo del governo giallo-verde. A tre anni di distanza ora è Msc, colosso dei mari e della croceristica, a manifestare interesse per rilevare la maggioranza di Ita, la compagnia che sostituito Alitalia – ma non si può dire perché per Bruxelles ci deve essere “discontinuità” – è la start up più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

