Iliad | adesso è ufficiale | novità sensazionale per tutti i clienti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . L’azienda francese ha in serbo delle offerte straordinarie per il mercato italiano Non si tratta solo di sbaragliare la concorrenza nell’ambito della comunicazione mobile ma anche di sbarcare nel mondo della fibra ottica della connessione fissa. Quando è sbarcata sul mercato della telefonia mobile italiana, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad adesso

gli smartphone servono per moltissimi usi, ci sono tante app e servizi tra cui scegliere, ma ...Se non si vuole il servizio di segreteriadigitare ##002#. Gli altri codici sono ...Per, invece, il board non si pronuncia sull'opa annunciata da Kkr, mettendo in fuga la ... A pesare sulle azioni di Tim oggi e' inoltre il timore della concorrenza di, che nei prossimi ...Reuters illumina il weekend con una notizia che proprio non ti aspetti: Vodafone e Iliad potrebbero fondere le proprie attività in Italia ...Kena irrompe sul mercato con un'offerta irrinunciabile: rivoluzione delle tariffe. La nuova sfida è abbattere i costi anche della fibra ...