Guy Standing | precarietà | combattere “otto Giganti” Il reddito di base in tempo di pandemia

Leggi su leurispes

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Viaggio nellasociale: sociologi a confronto. Il pensiero di GuyPer il sociologo inglese Guy* gli effetti devastanti dellaconfigurano una crisi che ha tutto il potenziale per trasformarsi in una vera e propria depressione pandemica. La profondità della crisi riflette la fragilità del sistema economico che è stato forgiato in quattro decenni di globalizzazione, meglio descritto come il capitalismo dei redditieri (rentier capitalism). Ciò ha reso il sistema globale particolarmente fragile di fronte agli shock ed è destinato a peggiorare notevolmente le conseguenze economiche della. Il capitalismo dello stato sociale secondo Polanyisostiene questo suo giudizio anche con un richiamo di carattere storico: “La società nel suo ...