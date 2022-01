Green pass | tabaccai pronti allo sciopero per protestare contro l’obbligo di controllo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Iperdillo del. “Le tabaccherie hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini. Un impegno che ora viene disconosciuto“, spiega il presidente della Federazione Italiana, Giovanni Risso, annunciando la possibilità di abbassare, in data da destinarsi, tutte le saracinesche. “Il nostro lavoro deve essere tenuto in considerazione. Lo ribadiremo con determinazione al sottosegretario alla salute Andrea Costa che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni. Se così non fosse losarà inevitabile“, sottolinea Risso. Le indicazioni ...

GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - Affaritaliani : Tabaccai pronti allo sciopero: 'Il Green Pass favorisce il contrabbando' - cinziotta73 : RT @MT_Meli_: Se la follia del Green Pass eterno, quindi sganciato dall’emergenza che non c’è, venisse confermata, gli oscuri timori che mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'ex parlamentare M5s non può partecipare alla prima votazione perché non è in possesso delbase, indispensabile per entrare alla Camera. E non potrà votare neppure nella postazione ...Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori over 50 senzarafforzato non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro. Il lavoratore, che si presenterà sul posto di lavoro senza la ...Poco meno di un centinaia manifestare contro green pass e vaccino, quasi nessuno con la mascherina. E sabato scorso all’Arco d’Augusto la polizia ha impugnato i taccuini e iniziato a staccare multe: ...Mascherine chirurgiche al posto delle Ffp2 e Green pass scaduti, altre 36 multe. I carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito altre verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capital ...