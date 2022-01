Grande Fratello Vip | Alessandro Basciano chiede l' ingresso di un prete per poter tornare a dormire con Sophie

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - wiolas : RT @supremanes: Manuel e Lulu hanno reso la loro ultima sera speciale da soli con tanto di grande fratello che gli ha messo i bastoni tra l… - cherry19611883 : RT @supremanes: Manuel e Lulu hanno reso la loro ultima sera speciale da soli con tanto di grande fratello che gli ha messo i bastoni tra l… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... c'entra Sophie Codegoni Nel dettaglio, durante le ultime giornate il clima tra Alessandro e Sophie non è stato dei migliori all'interno della casa delVip 6. I due si sono ritrovati ...Tenuta Fontana nasce nel 2009 per volontà mia e di mioAntonio, naturalmente con il ... Sei una donna diavvenenza: è mai stato un ostacolo? No mai, anzi al contrario il mio aspetto mi ...L'ex corteggiatore di Uomini e Donne vuole vedere un prete per farsi confessare dopo aver fatto un giuramento sul figlio ...Dopo che Manuel Bortuzzo ha deciso di uscire, nella Casa più spiata d'Italia stanno per fare il loro ingresso 3 nuovi concorrenti dal mondo dello spettacolo ...