FIFA 22: Vota il 12° TOTY – Svelate le nomination (Di lunedì 24 gennaio 2022) EA Sprots ha annunciato che alle 19:00 del 24 gennaio saranno Svelate le nomination del 12° TOTY della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Potete esprimere la vostra preferenza accedendo alla modalità FUT 22 e selezionando il giocatore che secondo voi merita di entrare a far parte della squadra dell’anno. La carta TOTY in questione sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 28 gennaio. Contestualmente EA Sports ha svelato i magnifici 11 che compongono il Team Of The Year, potete prendere visione della squadra completa al seguente link. Cristiano Ronaldo Karim Benzema Mohamed Salah FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 24 gennaio 2022) EA Sprots ha annunciato che alle 19:00 del 24 gennaio sarannoledel 12°della popolare modalità22 Ultimate Team. Potete esprimere la vostra preferenza accedendo alla modalità FUT 22 e selezionando il giocatore che secondo voi merita di entrare a far parte della squadra dell’anno. La cartain questione sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 28 gennaio. Contestualmente EA Sports ha svelato i magnifici 11 che compongono il Team Of The Year, potete prendere visione della squadra completa al seguente link. Cristiano Ronaldo Karim Benzema Mohamed Salah22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri ...

Advertising

Gonzaagranate14 : @LeanDesign_ @fifa_romania @FutSheriff se vota a quichiano - infoitsport : FIFA The Best, chi hanno votato le stelle? Lewandowski vota Jorginho, Messi premia Neymar - _treacherous_13 : Becky che vota Magda al Fifa best. La mia leggenda. -