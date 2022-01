Draghi vada al Quirinale Lo blinderemmo per 7 anni Lui una garanzia | i partiti facciano la riforma elettorale

Leggi su affaritaliani

"Chi mi auguro da imprenditore come presidente della Repubblica? Anche come cittadino, Mariotutta la vita. E' meglio averlo settealche ancora meno di un anno e mezzo a Palazzo Chigi. Faremmo una grande figura all'estero come Paese". Lo dice ad Affaritaliani.it Oscar Farinetti, fondatore nel 2007 di Eataly, store dedicato alla valorizzazione e al racconto del meglio delle tradizioni enogastronomiche italiane che opera in 17 Paesi e conta su una rete di circa 40 negozi nel mondo, dove porta oltre 14 mila prodotti italiani