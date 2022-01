Donnarumma è già al capolinea? Spunta l'idea di uno scambio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Donnarumma al Barcellona e Ter-Stegen al Psg: è questo il clamoroso scambio di mercato che si starebbe profilando tra i due club Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022)al Barcellona e Ter-Stegen al Psg: è questo il clamorosodi mercato che si starebbe profilando tra i due club

Advertising

herzoa : @Onestidal2007 @GianlucaGregor4 @guidotolomei Fate tenerezza vedervi elemosinare Vlahovic quando avete Dybala-Morat… - Agato_Agato : RT @FrancescoOrdine: Donnarumma al PSG: 12 milioni netti l’anno per 5 anni. Perfetto: ma non doveva andare alla Juve, già fatto tutto? Ah n… - stebellentani : Premesso che ad oggi Vlahovic alla Juve vale quanto Donnarumma che aveva già firmato e sarebbe diventato ufficiale… - DCistriani : @Marco562017 Non per smontare la tua speranza (che è anche la mia)ma il non lasciarsi sfuggire un’occasione è già successo con Donnarumma - Rominab_83 : Donnarumma te lo dico già da mó visto che ti hatero la fatina non la devi manco guardare. -