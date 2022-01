DIRETTA - Al via la prima votazione. Niente intesa, verso giro di schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno di votazioni per l'elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta, il leader della Lega avrebbe incontrato questa mattina anche il premier Draghi. Meloni annuncia: "Fratelli d'Italia candida Carlo Nordio" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno di votazioni per l'elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta, il leader della Lega avrebbe incontrato questa mattina anche il premier Draghi. Meloni annuncia: "Fratelli d'Italia candida Carlo Nordio"

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - ladyonorato : Alle 15.30, diretta sul mio canale YouTube per commentare l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che au… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - marinacor91 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Al via la DIRETTA per l'elezione del 13mo presidente della Repubblica italiana #ANSA #Quirinale2022… - XMERIDIO78 : RT @francotaratufo2: Quirinale, ora il problema è #Draghi? Segui la diretta con @petergomezblog. -