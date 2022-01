Covid riduce staminali nel sangue, studio Padova (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Le persone ricoverate per Covid-19 presentano un livello molto basso di cellule staminali nel sangue, rispetto a soggetti senza infezione da Sars-CoV-2. E tra queste, coloro che presentano livelli più bassi di cellule staminali hanno una probabilità aumentata più di 3 volte di ricovero in terapia intensiva o morte. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Diabetes', condotto dal dipartimento di Medicina dell'università di Padova e coordinato da Gian Paolo Fadini, dal quale è emerso che l'iperglicemia durante Covid rappresenta una delle cause di riduzione delle cellule staminali circolanti. Fin dall'inizio della pandemia, è emersa una stretta relazione tra diabete mellito e forme severe di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Le persone ricoverate per-19 presentano un livello molto basso di cellulenel, rispetto a soggetti senza infezione da Sars-CoV-2. E tra queste, coloro che presentano livelli più bassi di cellulehanno una probabilità aumentata più di 3 volte di ricovero in terapia intensiva o morte. E' quanto emerge da unopubblicato su 'Diabetes', condotto dal dipartimento di Medicina dell'università die coordinato da Gian Paolo Fadini, dal quale è emerso che l'iperglicemia duranterappresenta una delle cause di riduzione delle cellulecircolanti. Fin dall'inizio della pandemia, è emersa una stretta relazione tra diabete mellito e forme severe di ...

