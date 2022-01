Contagi in calo, la Regione: “Riprendono attività di specialistica ambulatoriale” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNegli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campania Riprendono tutte le attività di specialistica ambulatoriale. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione sull’emergenza covid che spiega: “Con un nota inviata oggi a tutte le direzioni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere ha disposto il ripristino di tutte le attività di specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario regionale, dando mandato agli stessi direttori generali di adottare ogni misura utile a prevenire la diffusione del Contagio”. La decisione, emerge all’ANSA da fonti della Regione, è stata presa per l’avvio del calo dei Contagi di covid in Campania e per dare una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNegli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campaniatutte ledi. Lo rende noto l’Unità di crisi dellasull’emergenza covid che spiega: “Con un nota inviata oggi a tutte le direzioni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere ha disposto il ripristino di tutte ledidel Servizio sanitario regionale, dando mandato agli stessi direttori generali di adottare ogni misura utile a prevenire la diffusione delo”. La decisione, emerge all’ANSA da fonti della, è stata presa per l’avvio deldeidi covid in Campania e per dare una ...

