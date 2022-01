Como | sequestrate 126mila forbici ‘Made in Italy' | ma prodotte in Cina

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano 24 gen. (Adnkronos) - Migliaia di confezioni di“Made in”, ma in realtàin, sono statedai militari della Guardia di Finanza die dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (). Sui prodotti era apposto un marchio aziendale italiano, senza alcun riferimento all'origine e alla provenienza estera delle merci, né attestazioni del titolare o del licenziatario del marchio. Per questo militari e funzionari dogali hanno proceduto a sequestrare amministrativamente, 126.000professionali potenzialmente pericolose e altri utensili da taglio, confezionati in 1.138 scatole, importate dal Paese asiatico e pronte per la vendita al dettaglio. Il titolare della società di capitali, di ...

Inoltre hanno segnalato alla Camera di Commercio di Como-Lecco, il titolare della società per violazione della normativa sul "Made in Italy" e del Codice del Consumo.