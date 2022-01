Classifica ATP doppio: quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Bolelli con i quarti agli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso il terzo turno del torneo di doppio agli Australian Open 2022 di tennis: la coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli si è qualificata per i quarti, dove affronterà la coppia testa di serie numero 2 del tabellone, formata dal britannico Joe Salisbury e dallo statunitense Rajeev Ram. Gli azzurri ne approfittano per migliorare la propria Classifica: Simone Bolelli, guadagna tre posizioni e si issa al 22° posto, passando da quota 2910 a 3225, per un incremento di 315 punti netti (ne scarterà 45 lunedì 31), mentre Fabio Fognini balza dal 93° posto al numero 69, guadagnando 24 posizioni e 360 punti, passando da 1123 a 1483 (non avrà scarti lunedì ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso il terzo turno del torneo di2022 di tennis: la coppia italiana composta da Fabioe Simonesi è qualificata per i, dove affronterà la coppia testa di serie numero 2 del tabellone, formata dal britannico Joe Salisbury e dallo statunitense Rajeev Ram. Gli azzurri ne approfittano per migliorare la propria: Simone, guadagna tree si issa al 22° posto, passando da quota 2910 a 3225, per un incremento di 315 punti netti (ne scarterà 45 lunedì 31), mentre Fabiobalza dal 93° posto al numero 69, guadagnando 24e 360 punti, passando da 1123 a 1483 (non avrà scarti lunedì ...

