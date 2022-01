Checco Zalone a Sanremo, Amadeus dà per scontate le polemiche: “Il suo show dividerà il pubblico” (video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quale Checco Zalone aspettarsi a Sanremo 2022? La versione politicamente scorretta dei primi tempi o quella benignesca che strizza l’occhio ai radical chic? È il quesito amletico che circola tra gli esperti pluriennali del Festival, assueffatti a ogni tipo di provocazione artistica o comica. Insomma, solleverà polemiche? Il suo show comico avrà anche l’immancabile sfumatura buonista e petalosa su qualche tema politico caro ai maestrini della penna rossa e ai Lorenzo Tosa di turno? Farà discutere? “Guai se a Sanremo non ci fossero le polemiche. Zalone lo conosco LEGGI ANCHE Sanremo 2021, Gianni Morandi ha rischiato l'esclusione per una leggerezza: cosa è successo "Quo vado?" è già record di incassi: così Zalone ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Qualeaspettarsi a2022? La versione politicamente scorretta dei primi tempi o quella benignesca che strizza l’occhio ai radical chic? È il quesito amletico che circola tra gli esperti pluriennali del Festival, assueffatti a ogni tipo di provocazione artistica o comica. Insomma, solleverà? Il suocomico avrà anche l’immancabile sfumatura buonista e petalosa su qualche tema politico caro ai maestrini della penna rossa e ai Lorenzo Tosa di turno? Farà discutere? “Guai se anon ci fossero lelo conosco LEGGI ANCHE2021, Gianni Morandi ha rischiato l'esclusione per una leggerezza: cosa è successo "Quo vado?" è già record di incassi: così...

