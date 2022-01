Bufera di neve in Grecia, Partenone imbiancato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per la Grecia colpita dal maltempo e dalla neve che ha ricoperto Atene e la collina dove sorge il Partenone. Il gelo ha portato ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 24 gennaio 2022) Temperature rigidissime con meno 14 gradi, paesaggio nordico e inusuale per lacolpita dal maltempo e dallache ha ricoperto Atene e la collina dove sorge il. Il gelo ha portato ...

